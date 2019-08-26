مصرية تكسر أنف زوجها الكويتي

وبحسب موقع "الراي ميديا"، أقدمت سيدة مصرية على ضرب زوجها المواطن الكويتي وأصابته بكسر في أنفه وإصابات في الوجه، الأمر الذي دفعه لتقديم ادعاء ضدها للشرطة.

قال الموقع إن المواطن تقدم إلى أحد المخافر في محافظة حولي ووجهه تملؤه اللفافات الطبية، حيث قدم تقريراً طبياً يفيد بتعرضه لإصابات في الوجه وكسر في الأنف، وعندما سأله رجال الأمن عن هوية الفاعل، أجاب بأنها زوجته، شريكة حياته.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن "المواطن روى للأمنيين أنه دخل في خلافات مع شريكة حياته، وهي مصرية في منزلهما، ولما احتدم الخلاف وغضبت الزوجة، اعتدت عليه بالضرب القاسي، ما أدى إلى إصابته في الوجه".

وأضاف المصدر "بناء على ما تقدم، تم تصنيف القضية على أنها جناية اعتداء بالضرب بسبب خطورة الإصابات التي تعرّض لها المواطن، وأحيلت القضية للتحقيق، وجار ضبط الزوجة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".