مسؤول في برشلونة: نيمار يقترب من الكامب نو

بات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبا من الانتقال إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكد نائب رئيس نادي برشلونة، خافيير بورداس، مواصلة المفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل انتقال اللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار نائب رئيس برشلونة أن البارسا با قريبا من حسم الصفقة وانتقال نيمار إلى الفريق الكتالوني.

✅ Neymar y el Barça, optimistas sobre el cierre de un acuerdo

🔎 En el club azulgrana consideran que el PSG cederá a la presión del crack y a la oferta barcelonista

✍️ Lo cuenta @ffpolo https://t.co/fLY4e9Cp5O — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 27, 2019

وعرض برشلونة مبلغ 170 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي، فيما أكد باريس سان جيرمان أنه سيبلغ رده النهائي إلى الفريق الكتالوني اليوم أو غدا.

وتنتهي فترة التعاقدات الصيفية في أوروبا يوم 2 سبتمبر / أيلول المقبل.

ويأتي رحيل نيمار في فترة عصيبة على فريقه الباريسي حيث كانت بدايته في الدوري الفرنسي سيئة حيث خسر مباراة كما أصيب كافاني ومبابي.