بالفيديو... مذيعة تعتذر لزميلها على الهواء: أخطأت بوصفه بالـ"غوريلا"

تراجعت مذيعة تلفزيونية أمريكية عما قالته لزميلها على الهواء مباشرة، حيث شبهت زميلها الأسود بغوريلا، واعتذرت له.

وكانت المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن من محطة "كوكو 5" في أوكلاهوما سيتي قد أدلت بهذا التعليق، خلال عرض مقطع يصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية، والتفتت هودسن إلى زميلها المذيع الأسود البشرة، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت "يو إس إيه توداي".

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K — Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2019

واعتذرت هوسدن في اليوم التالي، قائلة: "بالأمس قلت شيئا غير مناسب وغير مدروس، أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته. أعلم أنني أخطأت"، وقبل هاكيت اعتذارها، لكنه اعترف بأن تلك العبارة "جرحته".