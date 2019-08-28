بالفيديو... هدف مباراة الزمالك والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر

أحرز هدف الزمالك الوحيد عبد الله جمعة في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
هدف عبد الله جمعه《 العالمي اليوم 》 اهداف مباراة #الزمالك_المقاصه pic.twitter.com/kkkC10pEfV— أخبار الزمالك ⚽️🇦🇹🏹1911🏹🇦🇹 (@Zamalkawy_News) August 28, 2019
وتأهل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" إلى نصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها، ليواجه الاتحاد السكندري في نصف النهائي، بينما ودع المقاصة في مباراته الأولى مع مدربه أحمد حسام "ميدو".
هدف الزمالك الاول في مصر المقاصة - هدف عبد الله جمعة#الزمالك_المقاصه pic.twitter.com/jAhtwrOI9P— FilGoal-Live (@LiveFilgoal) August 28, 2019
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