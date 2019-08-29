بالفيديو... أياكس وبروج وسلافيا يتأهلون لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

فاز فريق أياكس أمستردام الهولندي على أبويل نيقوسيا القبرصي " 2-صفر" يوم الأربعاء، عقب التعادل السلبي الأسبوع الماضي، ليتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستفاد أياكس من تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة القبرصية نيقوسيا في الأسبوع الماضي، ليواصل مسيرته في البطولة التي توج بها أعوام 1971 و1972 و1973 و1995.

أهداف كلوب بروج

كلوب بروج 2 × 1 لاسك لينز | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/uvmbUWcLw5 — مجنوووون كوره (@MaiDkk4mGRO7u14) August 28, 2019

وانضم إلى أياكس كلوب بروج الذي فاز على لينز النمساوي 3-1 في مجموع المباراتين، وكذلك سلافيا براج الذي فاز 1-صفر للمرة الثانية على كلوج الروماني، ليكمل الانتصار 2-صفر في مجموع المباراتين.

أهداف أياكس

أياكس 2 × 0 أبويل | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/hu836jt5U8 — مجنوووون كوره (@MaiDkk4mGRO7u14) August 28, 2019

وستسحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال اليوم الخميس، بإمارة موناكو، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في هذا الدور على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة.