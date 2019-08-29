بالفيديو... رجل يسحب قارب يزن 200 طن بأصبع واحد

وتحرك المركب الذي يدعى "تمارا 2" ببطء مسافة خمسة أمتار، نحو الشاطئ بمجهود روستوماشفيل.
وقال اتحاد الأرقام القياسية الجورجي، إن الرجل سجل بذلك رقما قياسيا في سحب أثقل مركب بإصبع إلى الآن، وفقا لموقع "إن بي سي 4 آي".
Georgian man pulls 200-tonne boat with fingerhttps://t.co/sJ2VbhdM7x #worldrecord pic.twitter.com/qIXw1RwUgK— Gulf Today (@gulftoday) August 27, 2019
وقال ممثل للاتحاد إنه سيتصل سريعا بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتسجيل الرقم الجديد باسم الرباع الجورجي.
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