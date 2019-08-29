بالفيديو... رجل يسحب قارب يزن 200 طن بأصبع واحد

سحب الرباع الجورجي، جيورجي روستوماشفيل، مركبا وزنه 200 طن في الماء بإصبعه الوسطى يوم الأحد 25 أغسطس/ آب.

وتحرك المركب الذي يدعى "تمارا 2" ببطء مسافة خمسة أمتار، نحو الشاطئ بمجهود روستوماشفيل.

وقال اتحاد الأرقام القياسية الجورجي، إن الرجل سجل بذلك رقما قياسيا في سحب أثقل مركب بإصبع إلى الآن، وفقا لموقع "إن بي سي 4 آي".

وقال ممثل للاتحاد إنه سيتصل سريعا بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتسجيل الرقم الجديد باسم الرباع الجورجي.