بالصورة... شاعر يتغزل بإعلامية وردها يحدث بلبلة غير متوقعة

بعث الشاعر اليمني، ​عمر محمد العمودي،​ رسالة إلى المذيعة اللبنانية العاملة في قناة الحدث، ​كريستيان بيسري​، قال فيها: "أتدركين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها يقف مشدوها بالنظر لكِ مبتسما وأنت تتحدثين عن كوارث بلده؟ أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالًا أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟".

أتدركين ماذا يعني أن شاباً يمني يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها يقف مشدوهاً بالنظر لكِ مبتسماً وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟

أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمق الذين يظهرون مرتدين عقالا أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟ pic.twitter.com/8TWDymnyeg — عمر محمد العمودي (@S_Gerard__8) June 12, 2019

وأضاف قائلا لها في الرسالة:"سأخبركِ أيضا حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة، ولكِ من التناقضات ما تجعل الأبكم ينطق!، سأحدثك عن عينيكِ عن كونهما تحملان حربا وسلاما، وموتا وحياة، وأن شفتيك يستوطنهما هزيمة ونصر، وعذاب ومغفرة".

ولكن الرد الذي جاء على لسان بيسري كان مفاجئا حيث قالت فيه: "مرحبا عمر، أنا كريستيان، قرأت رسالتك فابتسمت مرة، وحزنت مرتين، ابتسمت بفطرة الأنثى التي يسرها سماع كلمات الغزل والثناء وإن أخفت ذلك، وحزنت مرتين، مرة عليك والأخرى عليّ إنها لعنة الجمال يا عمر، اللعنة التي تقتل الجميع".

وأضافت: "تصيب الرجال بمرض العشق، وتصيب النساء بمرض الغيرة والحقد، وتصيب الجميلة بمرض الوحدة والاكتئاب، يتسابق الجميع إليها لكنهم يظلون في ميدان السباق ولا يصل إليها أحد، وإن وصل يتعس من تعاستها، يحب امرأة هي في قلوب الجميع حتى يشعر أنها لم تعد ملكه الخاص فقد صارت للجميع، الجميلات ياعمر هن أتعس الفتيات، يكسرن قلوب البسطاء الذين تعلقوا بهن، ويكسر قلوبهن الأثرياء الذين يشتروهن كتحفة منزلية".