الطموح يقتل أسرع امرأة في العالم بشكل مروع

بالغت جيسي كومبز والبالغة من العمر 39 عاما، بطموحها التي سعت فيه لتحطيم رقمها القياسي السابق بالقيادة بسرعة 640 كيلومترا في الساعة العام 2013.
وأكد قائد شرطة مقاطعة هارني في ولاية أوريغون غرب الولايات المتحدة، مصرع المحترفة كومبز في صحراء ألفورد الأمريكية.
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#FBF. One of my favorite videos of my favorite girl @thejessicombs. . This was a year ago right at the end of her current high speed run of 483.227 MPH in the North American Eagle @landspeed763. . We are headed that direction soon, to see how much faster she can go. Really appreciate everything, everyone of the guys and girls on this team do to keep her safe!!! . . #northamericaneagle #team #family #love #jessi #f104 #fastasfuck #safetyfirst
وبحسب مواقع متخصصة، تخطت كومبز سرعة 680 كيلومترا في الساعة لكن لم تتم المصادقة رسميا على هذا الإنجاز بسبب مشكلة ميكانيكية.
لذا كانت تطمح برقم أعلى، الا أن الموت خطفها قبل تحقيق ذلك، وباشرت الشرطة بإجراءات التحقيق في الحادث.
وانضمت كومبز إلى فريق النسر الأمريكي سوبرسونيك "سبيد تشالنجر" في أمريكا الشمالية كسائق في عام 2013. وكان هدفها قيادة السيارة التي صنعت من طائرة مقاتلة خرجت من الخدمة.
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