بالفيديو... اللحظات الأولى لإصابة مشجع حطين السوري على المدرج قبل وفاته

شهد لقاء فريقي "حطين" و"تشرين" قطبي مدينة اللاذقية، وفاة أحد مشجعي نادي "حطين" بعد إصابته بألعاب نارية أطلقها أحد مشجعي فريق "حطين" احتفالا بتسجيل هدف التعادل.

وتوفي الشاب عبد الحليم حوا أمس الأربعاء متأثراً بإصابته بإحدى قذائف الألعاب النارية في صدره خلال المباراة التي جمعت فريقي حطين وتشرين يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقا لصحيفة "البيان"، تعرض الشاب وهو مشجع لفريق حطين، لـ"شمروخ" ناري اخترق رئته اليمنى.

وخضع الشاب لعدة عمليات جراحية، لكنه توفي صباح الخميس، وسط سخط كبير في الشارع الرياضي السوري الذي طالب بمنع الألعاب النارية في الملاعب.

وكانت المباراة وهي في الدور النصف النهائي للدورة الودية، انتهت بفوز حطين بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.