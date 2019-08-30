آثار جديدة تظهر وجود بشر في الأمريكتين قبل أكثر من 16 ألف عام

وقال علماء، يوم الخميس، إنهم استخدموا طريقة التأريخ بالكربون المشع لتحديد عمر تلك الأثار التي تم العثور عليها في موقع كوبرز فيري في غرب ولاية إيداهو قرب مدينة كوتونوود، في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".
"أقدم دليل أثري بتاريخ الكربون"
وقالت لورين ديفيس الأستاذة المتخصصة في الأنثروبولوجيا في جامعة أوريغون والتي قادت الدراسة التي نشرت في دورية ساينس "يتضمن موقع كوبرز فيري أقدم دليل أثري بتأريخ الكربون المشع في الأمريكتين".
وأضافت أنه بناء على هذا الدليل، فقد عاش الناس للمرة الأولى في هذا الموقع جنوبي الصفائح الجليدية التي كانت موجودة آنذاك بالقارة في الفترة بين نحو 16600 و15300 عام مضت، ثم عادوا للعيش هناك عدة مرات حتى قبل 13300 سنة.
متى دخل البشر الأمريكتين؟
ظهر البشر للمرة الأولى في أفريقيا قبل 300 ألف عام تقريبا ثم انتشروا فيما بعد حول العالم.
وثار جدل علمي حول التوقيت الذي دخل فيه البشر للمرة الأولى للأمريكتين بعبور الجسر البري السابق الذي كان يربط سيبيريا بألاسكا والطرق التي سلكوها.
وقالت ديفيس: "من كانوا يعيشون في موقع كوبرز فيري كانوا يعيشون بطريقة يعتمدون فيها على ممارسة الصيد وجمع الغذاء وعلى الأرجح عاشوا في مجموعات صغيرة أقل من 25 شخصا في المجموعة وتنقلوا عدة مرات في العام للوصول للموارد في مكان توفرها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)