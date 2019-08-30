وافد ينتحل صفة طبيب في السعودية... صور

ألقت السلطات السعودية، في منطقة مكة المكرمة القبض على وافد، انتحل صفة طبيب في حي الزاهر.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها الرسمي في موقع "تويتر" القبض على المقيم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مرفقة صورا للمستلزمات الطبية التي عثرت عليها خلال مداهمة الموقع.

#صحة_مكة

بالتنسيق مع الجهات الأمنية تقبض على

مقيم انتحل مهنة طبيب في حي الزاهر

بـ #مكة_المكرمة pic.twitter.com/TL0CpCEUuw — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 29, 2019

وأفاد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: "إن المنزل السكني كان يحتوي على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة للأنظمة، وتمت إحالة المقيم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، وفقا لموقع " إرم نيوز".