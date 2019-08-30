وافد ينتحل صفة طبيب في السعودية... صور

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها الرسمي في موقع "تويتر" القبض على المقيم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مرفقة صورا للمستلزمات الطبية التي عثرت عليها خلال مداهمة الموقع.
#صحة_مكة— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 29, 2019
بالتنسيق مع الجهات الأمنية تقبض على
مقيم انتحل مهنة طبيب في حي الزاهر
بـ #مكة_المكرمة pic.twitter.com/TL0CpCEUuw
وأفاد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: "إن المنزل السكني كان يحتوي على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة للأنظمة، وتمت إحالة المقيم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، وفقا لموقع " إرم نيوز".
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