غوغل توقف إحدى خدماتها

وذكر موقع "ذي فيرج" أن غوغل تعتزم وقف خدمتها للتوظيف "Google Hire" والمخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد حزمة (G Suite)، في تعيين المرشحين الأكفاء للوظائف.

ومن المنتظر إيقاف الخدمة وذلك بحلول شهر سبتمبر/أيلول 2020، وكانت الخدمة قد أطلقت في شهر يوليو/تموز 2017 بسعر يتراوح بين 200 إلى 400 دولار شهرياً بناءً على عدد تراخيص (G Suite) التي تحتاجها الشركة.

وحاولت خدمة التوظيف تبسيط العملية من خلال أشياء، مثل البحث عن المتقدمين، وجدولة المقابلات، وتقديم تعليقات حول التعيينات المحتملة في (G Suite) من غوغل.

في سياق آخر، أشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن غوغل قررت أن تطرح نظام تشغيل جديد سيحمل اسم "أندرويد 10".

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تتخلى فيها الشركة الأمريكية عن إطلاق اسم "حلوى" على أي إصدار لأندرويد، فيما أشارت التقارير إلى أن نظام التشغيل الجديد "أندرويد 10" سيكون متاحا بدءا من يوم 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

كما أنه سيكون محصورا في تلك الفترة على هواتف وحواسيب "بيكسل" الخاصة بغوغل، سواء الإصدارات القديمة، أو الإصدارات الأحدث مثل "بيكسل 3 إيه" أو "بيكسل 3 إيه إكس إل".