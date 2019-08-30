غوغل تكشف عن عملية اختراق ضخمة لهواتف آيفون

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن باحثين يعملون لدى مبادرة غوغل الأمنية (Project Zero) كشفوا عن مجموعة من المواقع التي تم اختراقها، والتي استضافت لسنوات سلسلة من عمليات الاستغلال التي تستهدف نماذج آيفون العاملة بواسطة الإصدار الحالي من (iOS 12).

وأفاد باحثو غوغل بأنه بإمكان مواقع الويب الضارة عند زيارتها اختراق هاتف آيفون الضحية دون علمه، وذلك من خلال استغلال مجموعة من ثغرات البرامج.

وترى شركة غوغل، إن هذه المشكلة قد تكون واحدة من أكبر الهجمات على مستخدمي آيفون على الإطلاق، إذ يمكن أن يتأثر المستخدمون بمجرد زيارة أحد المواقع التي تم اختراقها، والتي يعتقد أنها تحصل على آلاف الزيارات في الأسبوع.

وذكرت الشركة أن من بين الأجهزة المتأثرة بعمليات الاختراق (iPhone 5s) و(iPhone X)، وتؤثر العيوب الأمنية على جميع أنظمة التشغيل ابتداءً من (iOS 10) ووصولا إلى (iOS 12).

وتؤدي زيارة الموقع المخترقة إلى إعادة تثبيت البرامج الضارة، وبينما يتم مسح تلك البرامج من جهاز آيفون المصاب عند إعادة التشغيل، فقد يتمكن المهاجمون من الحفاظ على إمكانية الوصول المستمر إلى مختلف الحسابات والخدمات، حتى بعد فقدهم الوصول إلى الجهاز.

وتكمن خطورة تلك البرامج في أنها تركز بشكل أساسي على سرقة صور المستخدم ورسائله وملفاته وتتبع موقعه في الوقت الفعلي كل 60 ثانية، إلى جانب الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة على الجهاز.