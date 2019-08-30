ترامب يستدعي زوجته ميلانيا كـ"الكلب"... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو ترامب وهو يضرب على فخذه عدة مرات حينما ينظر إلى ميلانيا، حيث عادة ما تستخدم هذه الحركة لاستدعاء الكلاب.

وشارك الفيديو الكاتب جيمس فيلتون، بعبارة قالها ترامب في وقت سابق "لا أحد يحترم النساء أكثر مني".

والتقط المصورون العام الماضي لقطات لترامب أثناء استعداده للانطلاق لزيارة ولايتي فلوريدا وجورجيا، اللتان تأثرتا بشدة بفعل الأعاصيرـ وهو يحمل مظلة فوق رأسه، بينما كانت زوجته تقف بالقرب منه تحت الأمطار.

First lady Melania Trump joins President Trump as he departs for Georgia and Florida to survey storm recovery efforts.



"She did a great job on television the other night and I didn't do so bad either, but she did a great job on television." https://t.co/Z2ipVcQj8h pic.twitter.com/iqft1owpQO — ABC News Politics (@ABCPolitics) October 15, 2018

في حين نفت ميلانيا ترامب التكهنات بأن زواجها في ورطة، وأكدت أنها تحب زوجها، وقالت: "نعم، علاقتنا بخير وعلى ما يرام، إن وسائل الإعلام هي التي تتكهن بهذا، وهي مجرد شائعات، فليست كل الأشياء صحيحة".