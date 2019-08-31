شجار جماعي عنيف بين خليجيين وبريطانيين... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره من داخل سيارة لشجار عنيف بين مجموعة من السياح وسط أحد شوارع قبرص.

ونشر موقع "المجلس" على صفحته في "تويتر" مقطع الفيديو مصحوبا بتعليق "أنباء عن احتجاز 10 كويتيين في قبرص بسبب "هوشة" دامية مع سياح بريطانيين.

▪️أنباء عن احتجاز 10 كويتيين في قبرص بسبب «هوشة» دامية مع سياح بريطانيين.



▪️المواطنون رهن الاحتجاز حاليا لمدة 7 أيام كحد أعلى من أجل التحقيق.



▪️اثنان من الكويتيين المشاركين دخلوا المستشفى لاصابات خفيفة وغادراه. pic.twitter.com/D2rSF0fb3n — المجلس (@Almajlliss) August 31, 2019

وأضاف الموقع "المواطنون رهن الاحتجاز حاليا لمدة 7 أيام كحد أعلى من أجل التحقيق. ودخل اثنان من الكويتيين المشاركين في الشجار المستشفى لإصابات خفيفة وغادرا".