شجار جماعي عنيف بين خليجيين وبريطانيين... فيديو

ونشر موقع "المجلس" على صفحته في "تويتر" مقطع الفيديو مصحوبا بتعليق "أنباء عن احتجاز 10 كويتيين في قبرص بسبب "هوشة" دامية مع سياح بريطانيين.
▪️أنباء عن احتجاز 10 كويتيين في قبرص بسبب «هوشة» دامية مع سياح بريطانيين.— المجلس (@Almajlliss) August 31, 2019
▪️المواطنون رهن الاحتجاز حاليا لمدة 7 أيام كحد أعلى من أجل التحقيق.
▪️اثنان من الكويتيين المشاركين دخلوا المستشفى لاصابات خفيفة وغادراه. pic.twitter.com/D2rSF0fb3n
وأضاف الموقع "المواطنون رهن الاحتجاز حاليا لمدة 7 أيام كحد أعلى من أجل التحقيق. ودخل اثنان من الكويتيين المشاركين في الشجار المستشفى لإصابات خفيفة وغادرا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)