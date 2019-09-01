ما هي الوظائف الأعلى أجرا في روسيا؟

نقل الموقع الإلكتروني المتخصص بالوظائف، "SuperJob"، أن الوظيفة براتب 3800 دولار في الشهر (250 ألف روبل) يمكن العثور عليها في روسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووفقا للموقع يحصل مطورو لغة البرمجة C# ما يصل إلى 250 ألف روبل شهريا، أما مبرمجو لغة جافا فيمكن أن يحصلوا على راتب يصل إلى 3300 دولار(220 ألف روبل)، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

أما في مدينة في يكاترينبورغ الروسية، يتلقى المبرمجون في القطاع المصرفي من 1800 إلى 2250 دولار (من 120 إلى 150 ألف روبل)، وفي نيجني نوفغورود، يحصل مبرمجو اللغة "1C" من 1350 إلى 1650 (من 90 إلى 110 ألف روبل).

ولاحظ موقع SuperJob أن هذه المناصب تقدم للمتخصصين الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن ثلاث سنوات ولمن شاركوا سابقًا في مشاريع كبيرة. كما أن أعلى متوسط رواتب المبرمجين في الشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات والقطاع المالي.

وأضاف خبراء الموقع أنه من الضروري أن تكون السيرة الذاتية مكتوبة بشكل صحيح. كما يدرس أصحاب العمل صفحات الموظفين المحتملين في الشبكات الاجتماعية ويجوز لصاحب العمل طلب توصيات من أماكن العمل السابقة.

يذكر أن خدمة "أفيتو" جمعت قائمة المهن الأكثر شعبية في روسيا، في يوليو/تموز في الربع الثاني من عام 2019، ترأس التصنيف البائعون والمصنعون والبناة وعمال صناعة السيارات. وكانت أعلى الأجور بين المهن ذات شعبية في وسط البناء، بمتوسط راتب المتخصصين في هذا المجال هو 710 دولار (47.3 ألف روبل).