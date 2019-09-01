عرض سكين إماراتي بأكثر من 13 ألف دولار

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية ودور الإنسان في حماية الأنواع والرفق بالحيوان وتطبيق أساليب الصيد المنظم وتحقيق مبادئ الصيد المستدام وأهمية الحفاظ على القيم الأصيلة للصيد والفروسية في الثقافة العربية وتعزيزها، بحسب موقع المعرض "أديهيكس".

وبين القطع الفريدة التي عرضت في المعرض، سكين يدوي تبلغ قيمته 13610 دولار (50 ألف درهم)، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، ويتميز بدقة الصنع وجمال المنظر، ومرصع بالأحجار الكريمة النادرة والذهب.

#فيديو_وام | " سكين " بـ50 ألف درهم ضمن معروضات " أبوظبي للصيد والفروسية" pic.twitter.com/nVXTWFMG7j — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 31, 2019

واستغرقت عملية صنع السكين ثمانية أشهر، وقال محمد الأميري المدير التنفيذي لشركة تمرين الإماراتية لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن ما يميز هذا السكين أنه يمر بـ800 خطوة خلال مراحل التصنيع، بينما يتم تصنيع نصل السكين في اليابان من قبل أحد أشهر مصنعي السيوف "الساموراي".

وتشهد الصناعات الوطنية المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية إقبالا كبيرا من قبل الزوار والمهتمين بالصيد المستدام للحفاظ على البيئة.