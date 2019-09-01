بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والاتحاد السكندري (1-0) في كأس مصر

تأهل نادي الزمالك المصري إلى نهائي كأس مصر، بعد فوزه بهدف نظيف على نظيره الاتحاد السكندري، في نصف نهائي البطولة.

أحرز هدف الزمالك الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول.



وبذلك ينتظر الزمالك الفائز من فريقي بيراميدز وبتروجت غد الإثنين، حيث ستقام المباراة النهائية يوم التاسع من الشهر الجاري.