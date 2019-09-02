الحمية النباتية تقلل من معدلات الذكاء للأجيال القادمة

حذرت خبيرة غذائية بارزة من أن الوجبات الغذائية "النباتية" يمكن أن تعرض معدل الذكاء للأجيال القادمة للخطر.

وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير، إن تزايد أعدد الناس الذيني يستخدمون حمية غذائية "نباتية" تخاطر بنقص "الكولين"، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتواجد "الكولين" بحسب الخبيرة الغذائية، في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وهو مهم جدا خاصة بالنسبة للحوامل، حيث يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل.

وحذر الدكتورة ديربيشاير، من "النتائج غير المقصودة" المتمثلة في الابتعاد عن الوجبات الغذائية التي تعتمد على اللحوم ومنتجات الألبان.

Vegan diets ‘risk insufficient intake’ of nutrient critical for brain health https://t.co/u8yaUrSrVv — The Independent (@Independent) August 30, 2019

وقالت إن، " الدليل على أهمية "الكولين" يجعل من الضروري عدم تجاهله الآن، حيث يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ في الوقت الراهن الاتجاهات الغذائية تتجه نحو النظم الغذائية النباتية، وهو ما يمكن أن يكون لها المزيد من التداعيات على تناول "الكولين"".

وأضافت:

"نحن معرضون لخطر قلة الذكاء بالنسبة للأجيال القادمة، بسبب الوجبات الغذائية النباتية".

وأشارت إلى أن "الكولين" ينتجه الكبد أيضا، لكن الكميات لا تكفي لتلبية متطلبات جسم الإنسان، وبالتالي يجب الحصول عليها من مصادر التغذية والمكملات الغذائية.

وشدد على أنه إذا لم تحصل المرأة الحامل على الكولين، من الحمية الغذائية لابد لها من اتباع استراتيجية جدية حتى تساعد عل نمو عقل الطفل.