أخيرا... نيمار يحقق حلمه (فيديو)

تتوالى التقارير الصحفية التي تتحدث عن قرب رحيل النجم البرزايلي نيمار دا سيلفا، عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صوب أحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أوبرشلونة، ولكن يبدو أن اللاعب الشاب يمتلك حلما آخر.

نيمار نشر على حسابه بموقع التواصل "تويتر" تغريدة تحدث فيها عن تحقيق حلمه بعرض مشاركته في مسلسل تنتجه شركة "نتفليكس".

وقال نيمار في التغريدة، "تمكنت الآن من تحقيق حلمي والانضمام لمسلسلي المفضل..الآن يمكنني مشاركة الأمر معكم".

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

وكانت شركة "نتفليكس" قامت بحذف مشاهد نيمار من المسلسل بعد اتهامه في قضية اغتصاب عارضة أزياء، ثم أعادت المشاهد مرة أخرى بعد تبرئته من قبل الشرطة البرازيلية.

وأعلن مكتب المدعي العام في ساو باولو، الاثنين 30 يوليو / تموز، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق في مزاعم بالاغتصاب، ضد نيمار أغلقت القضية بسبب عدم وجود أدلة.

Brazil police end Neymar rape probe over lack of evidence https://t.co/CmqtScok3g — Guardian sport (@guardian_sport) July 30, 2019

وتدور أحداث المسلسل حول عصابة من لصوص البنوك وتخطيطهم للسطو على البنك المركزي الإسباني. الطريف أن اللاعب الشهير يظهر في المسلسل في دور شخص "لا يحب كرة القدم ولا الحفلات"، كما يرد على لسان الشخصية.