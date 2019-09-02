رجل قضى 36 سنة في السجن بسبب 50 دولارا

قضى أحد سكان ولاية ألاباما الأمريكية 36 عامًا في السجن مقابل 50 دولارًا سرقها من شبابه.

حكم على ألفين كينارد في عام 1979 مدة ثلاث سنوات لسرقتين، وبعد أربع سنوات قبضت الشرطة على ألفين مرة أخرى لسرقته مخبزا بقيمة 50 دولارا.

I just witnessed the most extraordinary moment. Judge David Carpenter in Bessemer, AL has resentenced Alvin Kennard to time served after he got life without parole for robbing a bakery of $50 in 1983. He is now 58 & was 22 when he committed the robbery. pic.twitter.com/CYeWsnHmVG — Beth Shelburne (@bshelburne) August 28, 2019

ووفقًا للقانون القديم الذي كان ساريًا في ولاية ألاباما في تلك السنوات، بعد الجريمة الثالثة، حُكم على الأمريكي بالسجن مدى الحياة دون الحق في الإفراج المشروط.

Alvin Kennard was sentenced to life in prison at age 22 for stealing $50 from a bakery — after 36 years, he will walk free pic.twitter.com/uCkKE8Jyhx — NowThis (@nowthisnews) September 1, 2019

وبعد مرور 36 عاما، قام القاضي جيفرسون كاونتي بمراجعة قضية كينارد وقرر إطلاق سراح الرجل، وخلال الجلسة، قال الأمريكي البالغ من العمر 58 عامًا إنه يتوب عن فعلته وهو مسؤول تمامًا عن أخطاء شبابه. قال: "أطلب منك أن تعطيني الفرصة لإصلاح كل شيء". في الوقت الحالي، تعد السلطات وثائق لإطلاق سراحه.

أفادت الأنباء سابقا، أن كاتي وودز، إحدى سكان ولاية نيفادا الأمريكية، قضت في السجن مدة 35 عاما عن غير ذنب ثم حصلت على تعويض قدره ثلاثة ملايين دولار. كما يسعى محاميها إلى دفع مبلغ إضافي لضحية القانون بناء على الأضرار المعنوية التي لحقت بها.