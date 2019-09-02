الحسناء الروسية تعلق على طلاقها من الملك الماليزي السابق

ألمح محامي العائلة المالكة في ماليزيا، سابقا، عن سبب الطلاق، حيث قال، إنه ليس هناك دلائل حتمية بما يتعلق في هوية الأب البيولوجي لمولود ملكة الجمال الروسية أوكسانا فويفودينا.

كتبت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، المطلقة الآن من الملك الماليزي السابق محمد الخامس سلطان كلنتن، على صفحتها إنستغرام أنها لا تريد أن تكشف حقيقة ما جرى في زواجها، لأنها مؤلمة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 1 Сен 2019 в 3:21 PDT

وأشارت فويفودينا في المنشور، المكتوب باللغتين الإنجليزية والماليزية، أنها غير مستعدة للإفصاح عما حدث وأنها غير واثقة ما إن كان من الصحيح نشر تفاصيل قصتها علانية.

وتزوج محمد الخامس من أوكسانا، في نوفمبر/تشرين الأول 2018، وبعدها تنازل محمد الخامس عن العرش. وفي مايو/أيار 2019، أنجبت أوكسانا صبيا.

أكد المحامي السنغافوري كو تيان هوا، المحامي الشخصي للملك السابق لماليزيا، سلطان ولاية كلنتن محمد الخامس، طلاق الملك وزوجته، ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا في يوليو/تموز الماضي.