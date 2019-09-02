شاب "نصف عار" يشتبك مع رجال الأمن في الكويت... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم رصده في جمعية "الفيحاء" الشاب وهو يتجادل مع موظفي الأمن لتتطور الحالة إلى الاشتباك بالأيدي.

وأفاد مصدر من داخل الجمعية لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "ثلاثة شبان دخلوا إلى الجمعية وكان أحدهم عاري الصدر، الأمر الذي أثار اشمئزاز رواد الجمعية، ما استدعى موظفي الأمن والسلامة إلى الطلب من الشبان الثلاثة المغادرة بهدوء، فقام أحدهم بالتهجم على الموظفين وتلفظ بعبارات غير لائقة".

طرد شاب دخل عارياً لجمعية تعاونية في #الكويت ! pic.twitter.com/7wRyNYQXif — مباشر نيوز (@mobashernewss) September 1, 2019

وأشار المصدر إلى أن "الشبان الثلاثة هربوا بعد أن تجمع رواد الجمعية حولهم، وقد تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة في الجمعية وتم تسليمها لرجال الأمن للاستدلال عليهم"، لافتاً إلى أنه "من المرجح أنهم ليسوا من أهالي المنطقة".