بمناسبة يوم المعرفة... تقديم الأرجيلة لطلاب المدارس مجانا في روسيا

قام مرفق ترفيهي في شبه جزيرة يامال تقع في غرب سيبيريا في روسيا، بتقديم الأرجيلة مجانا لطلاب المدارس احتفالا بيوم المعرفة.

ظهر الإعلان، يوم أمس الأحد، على حساب المرفق على إنستغرام. تمنت المؤسسة للمشتركين عاما دراسيا مثمرًا وعرضت "أرجيلة فواكه كهدية لجميع تلاميذ المدارس"، مع الإشارة إلى أن العرض جار من 1 إلى 3 سبتمبر/أيلول. وأضاف المنشور أن الأرجيلة ستقدم للبالغين فقط.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Вершинин (@rabotanasever_ivanvershinin) 1 Сен 2019 в 8:49 PDT

أوصى نائب المجلس التشريعي في المقاطعة إيفان فيرشينين المرفق بإزالة المنشور، لأن مثل هذا الإعلان يمكن أن يساء فهمه. كما وصف المنشور بأنه "مزحة سيئة".

وقال فيرشينين: "أخطط لدراسة هذه المسألة، والتحقق ما إن كان هناك انتهاك القانون ، ثم نعم، سأجذب السلطات المشرفة".

وأثار العرض ردود فعل متناقضة من قبل المستخدمين، فتساءل البعض ما هو هدف العرض إن كان الدخول إلى منطقة تدخين الشيشة يسمح فقط للذين تجاوزوا سن الـ18.