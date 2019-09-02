طاهية تنقل الثقافة المغربية إلى الشارع المصري عبر فيسبوك (فيديو)

لم تكن تتوقع نور، أن تحظى فكرتها من أجل نقل الثقافة المغربية إلى الشارع المصري عن طريق الطعام والأكلات، بكل تلك الشعبية.

ويرصد تقرير "سبوتنيك" فكرة، الشيف المغربية، نور أحمد، 34 عاما، من أجل نقل الثقافة المغربية التقليدية إلى الشارع المصري.

وأشارت الطاهية المغربية إلى أن الفكرة، بدأت تتخمر في رأسها عندما تزوجت من مصري، وسعت إلى نقل ثقافة الطعام المغربية التقليدية إلى جيرانها والمحيطين بها.

ووجدت لديهم استحسانا كبيرا للوجبات والأكلات المغربية التقليدية، مثل بسطيلة ورفيسة والكسكسي، فقررت توسعة الفكرة.

واستخدمت الشيف المغربية، مواقع التواصل من أجل الترويج لفكرتها، التي وجدت أرضا خصبة للانتشار، خاصة لما رأوه من أسعارها المتواضعة بالنسبة لجودة المنتج، حتى أنها وجدت أنه يأتي لها طلبات عمل من المحافظات الأخرى.

واستهدفت أحمد، في المقام الأول، المغاربة المقيمين في مصر، ولكن المشروع تفرع فيما بعد ليصل إلى حتى المصريين ومن الجنسيات العربية الأخرى.