صناعة الصوف في مصر... حرفة تقليدية تقاوم من أجل البقاء

تعتبر صناعة الصوف من الحرف التقليدية القديمة في مصر، وخاصة في مدينة فوه، إلا أنها أصبحت الآن تعاني بشدة، بسبب ضعف السياحة.

قال سعيد الخلان، مالك مشغل لتصنيع الأصواف بمدينة فوة المصرية، إنه قام بتأجير مكان هو وصديقه في عام 1996 لصناعة الصوف.

وذكر الخلان أنه في أوقات انتعاش السياحة، يسير عملهم بشكل جيد، مشيرا إلى أن الصوف مطلوب في أوروبا وأمريكا.

وأضاف "نواصل رغم الصعاب، والإنتاج يزيد ولا نعرف كيف نسوقه. فالبازارات لم تعد تعرض الكثير". وذكر الخلان أن منتجاتهم تباع خصوصا للسياح من روسيا وأوكرانيا.

وتابع "العودة للطبيعة أصبحت مطلب أوروبي وعالمي ندعو الله أن نقاوم ونستمر"، موضحا أن "المنتجات عبارة عن خيوط ويتم صنعها يدويا".

في الوقت نفسه، لفت الخلان إلى أن "العمال أصبحت تفكر في مشاريع ثانية، مثل العمل كالتاكسي وأمور أخرى"، مشيرا إلى أن عمال السجاد لم يعودوا موجودين وتركوا المهنة.

وأوضح "يأتي الصوف في شهر مارس. من كل أنحاء الجمهورية إلى مدينة فوه".