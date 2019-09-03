فنانة مصرية تعود إلى الغناء بعد غياب 7 سنوات (فيديو)

عادت الفنانة المصرية عفاف راضي للظهور مجددا للغناء بعد انقطاع دام لسبع سنوات، حيث أحيت حفلا، يوم السبت، بمعرض دمشق الدولي على مسرح دار أوبرا دمشق بسوريا.

وقالت عفاف راضي، "إن سبب غيابها عن المشهد خلال الفترة الماضية يعود إلى اختلاف المناخ".

وأكدت راضي، أن بداياتها الغنائية كانت مع شركات كبيرة، كانوا يصنعون الأغاني، وينظمون الحفلات، أما حاليا فالمطرب هو من يقوم بكل شيء"، وفقا لشبكة "سي إن إن عربية".

وشاركت الإعلامية، بوسي شلبي، فيديو من حفل عفاف راضي عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق "جمهور سوريا عاشق الفن المصرى الأصيل".

وكانت آخر الحفلات الغنائية التي قدمتها الفنانة عفاف راضي منذ ما يقرب من 7 سنوات في دار الأوبرا المصرية، وفقا لموقع "في الفن" المصري.

View this post on Instagram جمهور سوريا عاشق الفن المصري الاصيل#عفاف_راضي#المحور A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Aug 31, 2019 at 11:26am PDT

وافتتحت مساء الخميس 29 أغسطس / آب الدورة الحادية والستين من معرض دمشق الدولي برعاية الرئيس السوري بشار الأسد، في مدينة المعارض والأسواق الدولية على مطار الدولي.

وحضر الافتتاح كبار المسؤولين السوريين ورؤساء وممثلي الوفود العربية والأجنبية ورجال الأعمال السوريين وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب والأجانب العاملين في دمشق وحشد كبير من المدعوين والإعلاميين.

وجاءت دورة هذا العام تحت شعار "من دمشق إلى العالم" وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ معرض دمشق الدولي منذ انطلاقته ولوحات مسرحية راقصة قدمتها فرقة آرام للمسرح الراقص وفرقة أوركسترا أورفلوس وايستم الإيرانية وكورال جرحى الجيش إلى جانب عدد من الأغنيات التي قدمتها فرق وفنانون من روسيا الاتحادية.