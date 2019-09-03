الاتحاد المصري يحدد موعد نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الإثنين، عن موعد نهائي كأس مصر، المقرر إقامته بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وقال الاتحاد المصري في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر / أيلول الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز".

ولم يحدد الاتحاد المصري ملعب المباراة أو عدد الحضور الجماهيري، حيث أعزى ذلك إلى الموافقات الأمنية في البلاد.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب 27 في تاريخه، بينما يأمل بيراميدز أن يعانق الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف في الوقت الإضافي سجله مصطفى محمد في الدقيقة 98، بينما صعد بيراميدز بعد تغلبه بهدفين دون رد على نظيره بتروجت، أحرز هدفي الفريق السماوي إيريك تراوري في الدقيقة (16)، وإبراهيم حسن في الدقيقة (44).