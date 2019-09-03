ترفع إنتاج الحليب... تقنية هندية تحدد جنس مولود البقرة

تمكن علماء هنود من اكتشاف تقنية تساعد في تحديد جنس مولود البقرة وتعمل على زيادة الإناث منها، كما تؤدي إلى زيادة إنتاج الحليب، مما يعود بالفائدة على المزارعين.

قالت الحكومة الهندية إنها بدأت تطبيق تقنية تخصيب للأبقار تستطيع التحكم في جنس المولود، وتعمل على زيادة الإناث، وكذلك زيادة إنتاج الحليب والعودة بالفائدة على المزارعين.

ونقلت وسائل إعلامية ، عن وزير الثروة الحيوانية في الهند، جيريراج سينغ، تأكيده أن هذه التقنية (IV Embryo)، ستساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج الحليب الطبيعي في المزارع، وبدأ تطبيقها حاليا لأول مرة، في ولاية أوتارانتشال الهندية.

كما أضاف الوزير أنه في الأيام القادمة، ستولد عجول إناث فقط، بفضل تقنية "التخصيب"، أي من خلال "فلترة السائل المنوي" لتحديد جنس المولود.

وتهدف إجراءات الحكومة إلى زيادة دخل المزارعين، فضلا عن ضمان أعداد وفيرة من الأبقار، التي تحظى باحترام مميز في الديانة الهندوسية.

ويؤكد علماء هنود أن تقنية "التخصيب" الجديدة بوسعها زيادة احتمال ولادة عجل أنثى بنسبة 90%.