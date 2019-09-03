عطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول يشل جزءا كبيرا من ألمانيا

واجه مستخدمو الإنترنت عبر الهاتف والواتسآب، صباح اليوم الثلاثاء، صعوبات في استخدام التطبيقات بسبب توقف عمل الإنترنت مؤقتا في جميع أنحاء شمال شرقي ألمانيا، بما في ذلك برلين.

اشتكى العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة صباح اليوم الثلاثاء، من تعطل الإنترنت لعدة ساعات. وخاصة أثر هذا على عملاء شركات الاتصال "دويتش تلكوم" و"فودافون". ولم يكن استخدام إنترنت الجوال متاحا على الإطلاق، أو لفترة قصيرة بعد إعادة تشغيل الهاتف.

أوضحت شركة "فودافون" بتاء على طلب "سبوتنيك"، أنه كانت هناك مشكلة في المعالج المركزي لشبكة الاتصال المسؤولة عن تغطية المنطقة الشمالية الشرقية بأكملها في ألمانيا. لهذا السبب، لم تعمل الهواتف في بعض الأحيان في برلين أيضا. ومع ذلك، تم حل المشكلة منذ الظهر. وأثرت المشكلة فقط على عملاء فودافون.

ولا يمكن أن يكون هذا صحيحا لأن عملاء شركة الاتصال "دويتش تلكوم" تأثروا بالمشكلة أيضا، فقد اشتكوا من صعوبات في نقل البيانات والرسائل، وأخبر المكتب الصحفي "سبوتنيك"، أنهم يتحققون من سبب المشكلة الآن، كما لم توضح وكالة الشبكة الفيدرالية سبب العطل.