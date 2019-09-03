فنلندا تحتل المرتبة الأولى عالميا للسياحة من حيث الطبيعة البرية

صنفت وكالة "ترو لوكسوري ترافيل" السياحية، فنلندا كأفضل مكان في العالم للسياحة من حيث الطبيعة البرية لعام 2019.

وجاء في تقرير الوكالة: "أظهر تحليلنا لعام 2019 أن فنلندا هي أفضل مكان في العالم للسفر ومعرفة الحياة البرية، وذلك للمستوى العالي من الاستدامة البيئية، والتفرد والتنوع بالمناظر الطبيعية الجميلة، والجهود المبذولة للحفاظ على الطبيعة".

ويدخل في معايير التقييم عدد المنتزهات الوطنية والتنوع البيولوجي وخطر انقراض أنواع من الحيوانات والنباتات حسب "الكتاب الأحمر"، وجهود الدولة للحفاظ على الطبيعة، إضافة إلى معايير أخرى.

Koli is one of Finland's most beautiful natural attractions and best-known national landscapes. For over a decade it has attracted visitors from artists to nature-lovers. Fly directly to Joensuu to experience Koli throughout the year. #smoothtravelling 📸: Julia Kivelä pic.twitter.com/Lx75aL7Ttu — Helsinki Airport (@HelsinkiAirport) September 1, 2019

وجاءت السويد في المرتبة الثانية والبرازيل في المرتبة الثالثة وكندا في المرتبة الرابعة والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة والنرويج في المرتبة السادسة وإسبانيا في المرتبة السابعة وألمانيا في المرتبة الثامنة وبولندا في المرتبة التاسعة وسلوفينيا في المرتبة العاشرة.

واحتلت روسيا المركز الرابع عشر ولاتفيا المرتبة الثامنة عشرة، وإستونيا المرتبة التاسعة عشرة، أما ليتوانيا فقد شغلت المركز 48.

ويشار إلى أن التصنيف يشمل 60 دولة.