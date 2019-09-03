بعد خطوات مماثلة ..."فيسبوك" يخطط لإخفاء "الإعجاب"

كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن خطة "فيسبوك" المقبلة بعد خطوة اتخذها "انستغرام" من قبل.

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء أمس الاثنين، أن "فيسبوك" يبحث مدى إمكانية "إخفاء الإعجابات" أو "اللايك" كجزء من حملة أطلقت لعلاج الصحة العقلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت الصحيفة أن عملاق المواقع الاجتماعية، أو "فيسبوك" أوضح أنه يفكر في إطلاق نسخة تجريبية في الوقت الحالي، دون تحديد الموعد، وفقا لـ TechCrunch.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة، جان مانشون وونغ، أن هناك نموذجا أوليا لرمز مخفي داخل تطبيق "فيسبوك" على نظام "أندرويد"، يوضح إمكانية تفعيل "إخفاء الإعجابات" على التطبيق عما قريب.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطوة "فيسبوك" تأتي بعد قيام "إنستغرام" باختبار الخطة في بلدان بعينها، لمعرفة أثرها على مدمني استخدام مواقع الإنترنت.

وأكدت الصحيفة أنه تم تطبيق إجراء "إخفاء الإعجاب" على "إنستغرام"، في جميع أنحاء كل من كندا واليابان وإيرلندا وإيطاليا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستخدمين كانوا لا يزالون قادرين على رؤية قائمة الإعجابات على مشاركاتهم، ولكنهم لا يستطيعون مشاهدة الرقم على مشاركات الآخرين.