ماذا فعل نيمار حينما علم بفشل انتقاله إلى برشلونة؟

يبدو أن الصيف الحالي سيظل يلقي بمصائبه على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، الذي كان يطمح بالانتقال إلى فريقه السابق برشلونة قبل أن تفشل الصفقة.

ورفض رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رحيل نيمار بمبلغ أقل من 300 مليون يورو، وهو ما لم تقدر عليه برشلونة لذلك فشلت الصفقة.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكد ناصر الخليفي أن رحيل نيمار إلى برشلونة لن يكون سهلا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، موقف نيمار عقب معرفته بفشل المفاوضات مع برشلونة، حيث اتصل به أحد مسئولي النادي الكتالوني صباح السبت ليبلغه بشفل المفاوضات وهو ما جعله يشعر بالحزن.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار أحس بالحزن والإحباط ودخل في نوبة من البكاء، بعد علمه أنه سيظل عالقا لعام آخر في باريس سان جيرمان، لأنه يعتقد أن بي إس جي سيوافق على رحيله.

وأكدت الصحيفة، أن نيمار لم يفقد حلم العودة للعب مجددا بجاور ميسي في ملعب الكامب نو ولكن أجل ذلك حتى الميركاتو الصيفي المقبل.

وتعد تلك المصيبة الثانية لنيمار خلال الصيف الحالي حيث بدأ الصيف باتهامه في قضية اغتصاب عارضة أزياء، والتي برأه فيها الادعاء البرازيلي بعد ذلك.