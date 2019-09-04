بينهم امرأتان... مسلحون يسطون على مطعم في أمريكا لطلب شطائر الدجاج

أقدمت مجموعة من الأشخاص المسلحين بينهم امرأتين على محاولة اقتحام مطعم لشطائر الدجاج في جنوب شرق مدينة هيوستن الأمريكية يدعى "بوبايز"، لطلب بعد "السندوتشات".

وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، اقترب ثلاثة رجال وامرأتان من مطعم "بوبايز"، ليلة الإثنين، وكانوا يحملون سلاحا واحدا على الأقل وطلبوا الحصول على "سندويتشات" دجاج.

ونقلت شبكة "أي بي سي 13" الأمريكية، عن أحد الموظفين قوله، "إنه استطاع أن يغلق الباب سريعا من قبل دخول المجموعة المسلحة إلى المطعم، وهو ما أنقذ زملاءه حيث كانت الشطائر قد نفدت من المطعم.

JUST IN: Group with gun enters Popeyes, demands sold out chicken sandwich in SE Houston: police https://t.co/8ExYLhsrbF pic.twitter.com/91gK22EBfv — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) September 4, 2019

وقال موظفون آخرون، طإن المجموعة بدت مهتمة فقط بشراء شطائر الدجاج، وتركت طفلا رضيعا داخل سيارة قريبة".

تم استدعاء شرطة هيوستن إلى المطعم، وقال الملازم لاري كروسون من شرطة هيوستن: "كان الحادث أكثر من اعتداء. مشددا على أحد الأشخاص أنه كان يشهر سلاحا وهدد الموظفين".

وتحدث كروسون، "يبدو الأمر مضحكا، لكن بعض الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة إلى جانب عملاء بوبايز يقولون إنهم لا يجدون أي شيء مضحك عن الحادث".

Southeast officers are at 7100 Scott. Male pulled a gun on employees of restaurant after they ran out of chicken sandwich. 202 pic.twitter.com/xC6jlmwJeD — Houston Police (@houstonpolice) September 3, 2019

وقال أحد الموظفين: "كان بإمكانه أن يطلق النار على شخص ما خلف شباك بيع الشطائر، ربما كان شخص فقد حياته لأن شطائر الدجاج قد نفدت".

لم يتم الإبلاغ عن إصابات خلال الواقعة. وقالت الشرطة، إن المسلح يوصف بأنه كان لديه وشم على وجهه وشوهد وهو يرتدي قميصا أسود بأكمام حمراء.

وتأمل الشرطة تفريغ الكاميرات في منطقة الحادث وتطلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بشرطة هيوستن.