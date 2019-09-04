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03:15 04 سبتمبر/ أيلول 2019
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    مطعم بوبايز الذي حدث عليه السطو المسلح بمدينة هيوستن الأمريكية

    بينهم امرأتان... مسلحون يسطون على مطعم في أمريكا لطلب شطائر الدجاج

    © AP Photo / Evan Vucci
    مجتمع
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    أقدمت مجموعة من الأشخاص المسلحين بينهم امرأتين على محاولة اقتحام مطعم لشطائر الدجاج في جنوب شرق مدينة هيوستن الأمريكية يدعى "بوبايز"، لطلب بعد "السندوتشات".

    وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، اقترب ثلاثة رجال وامرأتان من مطعم "بوبايز"، ليلة الإثنين، وكانوا يحملون سلاحا واحدا على الأقل وطلبوا الحصول على "سندويتشات" دجاج.

    ونقلت شبكة "أي بي سي 13" الأمريكية، عن أحد الموظفين قوله، "إنه استطاع أن يغلق الباب سريعا من قبل دخول المجموعة المسلحة إلى المطعم، وهو ما أنقذ زملاءه حيث كانت الشطائر قد نفدت من المطعم.

    وقال موظفون آخرون، طإن المجموعة بدت مهتمة فقط بشراء شطائر الدجاج، وتركت طفلا رضيعا داخل سيارة قريبة".

    تم استدعاء شرطة هيوستن إلى المطعم، وقال الملازم لاري كروسون من شرطة هيوستن: "كان الحادث أكثر من اعتداء. مشددا على أحد الأشخاص أنه كان يشهر سلاحا وهدد الموظفين".

    وتحدث كروسون، "يبدو الأمر مضحكا، لكن بعض الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة إلى جانب عملاء بوبايز يقولون إنهم لا يجدون أي شيء مضحك عن الحادث".

    وقال أحد الموظفين: "كان بإمكانه أن يطلق النار على شخص ما خلف شباك بيع الشطائر، ربما كان شخص فقد حياته لأن شطائر الدجاج قد نفدت".

    لم يتم الإبلاغ عن إصابات خلال الواقعة. وقالت الشرطة، إن المسلح يوصف بأنه كان لديه وشم على وجهه وشوهد وهو يرتدي قميصا أسود بأكمام حمراء.

    وتأمل الشرطة تفريغ الكاميرات في منطقة الحادث وتطلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بشرطة هيوستن.

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    الكلمات الدلالية:
    مسلحين, سطو مسلح, هيوستن, بائع ساندوتشات, مطعم
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