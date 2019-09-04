جمال بلماضي يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن منتخب الجزائر

كشف المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي حقيقة الأخبار المتدوالة بشأن رغبته في الرحيل عن محاربي الصحراء.

واستطاع بلماضي أن يحقق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مع منتخب الجزائر، ليحقق اللقب الثاني بعد 29 عاما من اللقب الأول في الجزائر عام 1990.

وقال بلماضي، "إنه سيسنحب من تدريب الخضر في حالة واحدة فقط. مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل".

وأضاف بلماضي في مؤتمر صحفي: "إذا شعرت أنني لن أقدم شيئا كثيرا للمنتخب وأنني لن أطوره فسأنحسب"، وفقا لموقع قناة "النهار" الجزائرية.

وتابع مدرب الخضر، "كل ما قيل في الصحافة عن مستقبلي مع المنتخب لم أعره أي إهتمام".

وعن الشائعات التي قالت بوجود خلاف بينه ورئيس الاتحاد الجزائري قال، "أمور كثيرة خاطئة أشيعت حول عملي في المنتخب. علاقتي برئيس الاتحاد خير الدين زطشي جيدة وشفافة".

وشدد مدرب الجزائر: "لا يمكن أن أقضي كل حياتي لأرد على المغالطات لأنه ليس عملي".

ووصف بلماضي مروجي الإشاعات بالمجرمين، حيث دعا إلى ضرورة دعم المنتخب وتشجيع جميع اللاعبين لأن إنجاز كأس الأمم الأفريقية تحقق بفضل توحيد جهود الجميع.