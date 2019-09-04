"خرافات عمليات التجميل"... طبيب يوضح تأثير تكبير الثدي على الإرضاع

جمال الشكل هدف منشود من قبل الملايين حول العالم، لذا تصرف مبالغ طائلة سنويا على مستحضرات التجميل، وإن لم يقتنع المرء بنتيجتها، قد يلجأ إلى حل أكثر جذرية عن طريق تغيير الملامح عبر عمليات التجميل، وعادة ما تمر هذه العمليات بهدوء إلى أن يلحظ الناس تغييرا نحو الأفضل أو الأسوء في الشكل الخارجي للشخص.

شهدت عمليات التجميل تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث واكبها في الوقت نفسه تطور علمي كبير في مجال الصحة والطب، الأمر الذي أدى لإيجاد أدوات ومواد أصبحت تدخل في الجسم البشري وتتأقلم معه بغرض الحصول على نتائج مرضية لهؤلاء الأشخاص.

خرافات عمليات التجميل

تحدث جراح التجميل أندريه كوفبنتسيف لـ"سبوتنيك" عن عدد من الخرافات أو الأشياء الخاطئة التي يتم تداولها بين الناس حول هذه العمليات.

-هل صحيح بأن عملية تجميلية واحدة تنقص من عمر الإنسان 10 سنوات؟

حتى الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل، فعمليات التجميل التي تجري في العيادات المتخصصة ناجحة ولم يتم إثبات بأنها تقلل من عمر الشخص.

-هل صحيح بأن إجراء عملية تجميلية يسبب الإدمان على هذا النوع من العمليات؟

لا يمكن وصف ذلك بالإدمان بشكل دقيق، فالذين يقومون بعملية تجميلية يرغبون القيام بعملية جديدة من أجل نتيجة أخرى، وهنا يتدخل العامل النفسي، وهنا يجب على الأطباء تحديد هؤلاء الأشخاص من أجل تقديم النصيحة لهم وعدم الموافقة على إجراء عمليات إضافية أخرى.

-هل صحيح بأنه يمكن إجراء عمليات التجميل في أي عمر؟

قانونيا فقط بعد بلوغ الشخص لـ18 عاما، والأمر ينطبق على جميع أنواع العمليات لأنه بعد هذا السن فإن أعضاء الجسم تكون قد بلغت مرحلة عمرية بالاضافة أن الشخص في هذا العمر يكون مسؤولا بشكل قانوني عن نفسه.

-هل صحيح بأن حقن السيلكون في الثدي يجب تغييره بعد عدة سنوات؟

عادة تقدم الشركات المنتجة ضمانات مدى الحياة على منتجاتها، إلى أنه بعد مضي 15 إلى 25 سنة يعود بعض الأشخاص الراغبين باستبداله من أجل الحصول على شكل جديد، كما ويمكن إجراء صور شعاعية للمنطقة من أجل ملاحظة التعرف على حالة الثدي بعد وقت من الزمن وإن كان يحتاج لعملية ضبط لأنسجته.

-هل صحيح بأن عمليات تكبير الثدي تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان؟

هذه القضية قيد المناقشة حاليا، هذا لا يرجع إلى عملية الزرع نفسها وإنما إلى الطريقة التي تتم فيها، فتفاصيل صغيرة في العلمية قد تتسبب في حدوث أنواع من السرطانات وذلك يعود إلى عدم اتباع شروط النظافة خلال إجراء هذه العمليات.

-هل تؤثر عملية تكبير الثدي على عملية الإرضاع؟

من الممكن، وفي حال لم يؤثر ذلك على غدد الثدي حيث يمكن للأم إطعام الطفل بسهولة.

دور تطبيقات الهواتف الذكية وعلاقتها بعمليات التجميل

أثارت دراسة بريطانية سابقة دور مواقع التواصل في التأثير على عمليات التجميل حيث تلعب هذه المواقع دورا كبيرا في التشجيع على هذه العمليات حيث يرغب الأشخاص في الحصول على أجسام وأشكال كالتي توجد لدى المشاهير المفضلين لهم دون التفكير بالنتائج الثانوية التي قد تنعكس عليها مثل هذه العمليات.

بالإضافة لتطبيقات الهواتف الذكية التي أخذت تظهر بشكل مكثف في السنوات الأخيرة، حيث يمكن للشخص رؤية شكل وجهه في سن الشيخوخة على سبيل المثال أو بالعكس بالإضافة لتطبيقات تمكن صاحبها من التلاعب بشكل جسده الأمر الذي يخلق لديه الفضول في الحصول على شكل قد يعجبه على مثل هذه التطبيقات الى ان النتائج قد تكون مغايرة.