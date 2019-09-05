تسريب الملايين من أرقام هواتف مستخدمي "فيسبوك" في العالم

تعرضت الملايين من أرقام الهواتف الخاصة بمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتسريب على الموقع، مما جعلها متاحة لأشخاص آخرين.

تسرب حوالي 419 مليون رقم هاتف خاص بمستخدمي موقع التواصل، بما في ذلك 133 مليون رقم لمستخدمين من الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة لـ18 مليون رقم هاتف لمستخدمين من بريطانيا و50 مليون مستخدم من فيتنام.

من جهتهم صرح عدد من القائمين على موقع التواصل بأنه لا يوجد دليل واضح حول اختراق حسابات المستخدمين، وأرقام الهواتف التي نشرت هي تابعة لحسابات مفتوحة قبل أن تغير الشركة إعدادات الخصوصية في العام الماضي.

وبحسب الموقع، فإن هذه البيانات قديمة جدا لأنه لجمعها تحتاج لفترة زمنية بالإضافة لأشخاص مختصين، بالإضافة لأن ميزة البحث عن أشخاص باستخدام أرقام هواتفهم غير متاحة في الوقت الحالي.

يذكر بأن منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأسست في عام 2004، على يد الطالب الأمريكي مارك زوكربيرغ، وتعتبر من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم والمقر الرئيسي يقع في مينلو بارك بكاليفورنيا.