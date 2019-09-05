بـ4 دقائق فقط من الرياضة...ياباني يخسر 13 كلغ في 5 أشهر (فيديو)

تمكن شاب ياباني خلال 5 أشهر من إنقاص وزنه 13 كيلوغراما، باتباعه نظاما رياضيا خاصا يعتمد على ممارسة الرياضة فقط لـ4 دقائق يوميا، بمعدل 20 ثانية من التمارين و 10 ثوان استراحة في أربع دقائق.

الشاب الياباني تمكن وفي فترة 5 أشهر من الحصول على جسم يحسده الكثيرون، حيث تمكن من إنقاص وزنه 13 كيلوغراما، من خلال اتباع نظام رياضي خاص يعرف باسم "تاباتا" أو "تدريب متواتر عالي الكثافة"، وهو نظام رياضي تم تطويره في التسعينيات من قبل طبيب ياباني يعرف باسم إيزومي تاباتا.

الشاب الياباني تحدث عن ممارسته لهذا النظام، قائلا: "بفضل الـ"تاباتا" ونظام غذائي صحي والإيمان تمكنت من إزالة الوزن الزائد"، معتبرا في الوقت نفسه بالأمر الصعب حيث يجب المثابرة عليه.

وأكد صحة نظرية "تاباتا" لإنقاص الوزن من خلال اتباع هذا البرنامج الخاص.

ويعتمد هذا النظام على ممارسة عدد من التمارين الرياضية خلال 4 دقائق فقط وبشكل يومي، حيث يتم إجراء تمارين بمعدل 20 ثانية لكل تمرين مع استراحة لا تتعدى الـ10 ثواني بينها، ويدخل ضمن هذه التمارين تمارين الضغط مع القفز للأعلى ورفع الركبة.

يذكر بأن الشاب أخذ يحظى بشهرة واسعة في بلاده بعد النتائج التي حصل عليها من الرياضة حيث كانت هناك العديد من ردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي التي دعت إلى ممارسة هذه الرياضة.