حسم مسألة حضور الجماهير في نهائي كأس مصر

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل الدائر حول إقامة نهائي بطولة كأس مصر بين ناديي "الزمالك" و"بيراميدز" في ملعب "برج العرب".

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أن المباراة ستكون بحضور جماهيري "جار تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث"، حسبما ذكر موقع "مبتدا".

وحدد الاتحاد أسعار تذاكر مباراة النهائي المقرر إقامتها، مساء الأحد، حيث تقرر "دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيها والمقصورة 750 جنيها".

يذكر أن ملعب "برج العرب" يستضيف نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي، ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات، أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد، يوم الأحد، عن موعد نهائي كأس مصر، المقرر إقامته بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وقال الاتحاد المصري في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز".