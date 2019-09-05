حسم مسألة حضور الجماهير في نهائي كأس مصر

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أن المباراة ستكون بحضور جماهيري "جار تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث"، حسبما ذكر موقع "مبتدا".
يذكر أن ملعب "برج العرب" يستضيف نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي، ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات، أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد، يوم الأحد، عن موعد نهائي كأس مصر، المقرر إقامته بين فريقي الزمالك وبيراميدز.
وقال الاتحاد المصري في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز".
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