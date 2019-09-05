إليسا تثير الجدل بتغريدة غامضة

أثارت الفنانة اللبنانية، إليسا حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة غامضة أطلقتها اليوم الخميس.

وجاءت تغريدة إليسا في صورة رسالة لمن وصفتهم بالكارهين، دون الإشارة إلى من هم تحديدا، أو ما الذي دفعها لإطلاق التغريدة في المقام الأول، وقالت "إلى كل الكارهين موتوا بغيظكم".

For all the haters out there

موتوا بغيظكم! — Elissa (@elissakh) September 5, 2019

​جاءت تغريدة إليسا الغامضة، بعدما أثارت قلق جمهورها، اليوم الخميس، بنشر صورة لها مع المطرب اللبناني فارس كرم، داخل الطائرة، أثناء رحلة قادمة من لندن.

ونشرت إليسا، الصورة على "تويتر"، وعلقت عليها: "أنظروا من قابلت على متن الطائرة".

وأثارت الصورة قلق جمهور إليسا على الحالة الصحية والنفسية لها، خاصة بعدما ظهرت في الصورة أن وزنها أكبر من المعتاد.

look who I met on the plane ? pic.twitter.com/UKABUjypE2 — Elissa (@elissakh) September 4, 2019

وبحسب موقع "هي"، فإن عدد معجبي إليسا عبر عن قلقه، بشأن حالة يد الفنانة اللبنانية، بعد العملية التي أجرتها بها في الشهور الأخيرة.

وأخفت إليسا يدها في الصورة بطريقة ملحوظة، بالإضافة إلى عدة صور سابقة لها تعمدت بها إخفاء يدها، وهو ما أثار قلق الجمهور حول حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.

وحول قرار إليسا الاعتزال بعد الألبوم الجديد خلال لقاء له مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، قال سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا" عن أن اللقاء كان عبارة "فضفضة".

وأضاف أن إليسا "ابنة روتانا"، ولا غنى لها عن الشركة ولا الشركة في غنى عنها، وهو ما يمكن اعتباره إشارة إلى اقتراب تجديد تعاقدها مع "روتانا".