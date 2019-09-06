 إحياء هاتف "نوكيا 2729" القابل للطي بمزايا جديدة

أعلنت شركة (إتش إم دي) HMD، أمس الخميس، عن إعادة إحياء هاتف جديد من هواتف "نوكيا" الذي كان يحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت صحيفة "إندبندنت" في نسختها الإنجليزية، أن شركة (إتش إم دي) HMD، أعلنت عن إعادة إحياء هاتف جديد من هواتف "نوكيا" التي كانت تحظى بشعبية واسعة قبل نحو عشر سنوات، وهو هاتف Nokia 2720 القابل للطي.

وأفادت الصحيفة بأن هاتف نوكيا 2720 الجديد ينتمي إلى ما تسميه إتش إم دي سلسلة (أصول نوكيا) Nokia Originals، وهو يقدم تصميما أفضل، وشاشة أكبر بقياس 2.8 بوصات، بالإضافة إلى بعض المزايا الجديدة.

ويتضمن الهاتف الجديد تطبيقات شائعة، مثل محرك البحث جوجل، وخرائط جوجل، وتطبيق التراسل الفوري "واتساب"، وتطبيقات يوتيوب، وفيسبوك، وحتى مساعد جوجل الرقمي.

وأوضحت الصحيفة أن سعر الهاتف الجديد 2720 Flip يقدر بـ 89 يورو ( 98 دولارا أمريكيا) عندما يتم إصداره في وقت لاحق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

على الرغم من عودتها إلى سوق الهواتف الذكية حديثا بعد سنوات من الغياب، إلا أن هواتف "نوكيا" الفنلندية استطاعت أن تتفوق على علامات تجارية شهيرة سبقتها في هذا المجال، مثل "سامسونغ" و"هواوي"، بحسب ما أكدته دراسة حديثة.

وأكدت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "كاونتر بوينت" للأبحاث التسويقية، أن هواتف "نوكيا" الجديدة، تتلقى أحدث نسخ من نظام تشغيل "أندرويد"، بشكل أسرع من هواتف "سامسونغ" و"هواوي" و"شاومي" و"إل جي"، أو أي شركة كبرى للهواتف المحمولة.