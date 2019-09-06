خلافات واشتباكات بطلاتها نجمات الوسط الفني

قد يظن بعض الناس أن حياة المشاهير تخلو من المشاكل التي يعيشها الأشخاص العاديون، لكن ما يحدث في الوسط الفني من خلافات واشتباكات هو على النقيض تمامًا.

وتحظى الحياة الشخصية للمشاهير باهتمام من الجمهور بشكل كبير، فأي أخبار تتعلق بهم تتحول لمادة دسمة وثرية نظرًا للمهتمين بهذا الشأن، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وما أن تخرج الأزمات والمشاحنات التي تصل إلى حد الـ"نفسنة" أحيانًا بين نجمات الفن وبعضهن بعضا للعلن، فإن الأمر يصبح بمثابة صدمة لمحبيهن، وفي ظل وجود منصات مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الأمر أكثر سهولة وانتشارًا، وما حدث أمس مع الفنانتين أصالة وأحلام، أعاد للأذهان الخلافات التي حدثت مسبقًا.

ومن أبرز أزمات الفنانات في الوسط الفني:

أصالة وأحلام

انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب في الساعات القليلة الماضية، بعد فترة "هدنة"، كما أطلق عليها البعض، بين كل من الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة، بعدما قامت الأولى بحظر أصالة من متابعتها، وقالت في أحد البرامج إنها لا تحب المنافقين، وأكدت أن حجم أصالة لديها هو "البلوك".

بينما ردت أصالة:

حسن التّصرّف يأتي من طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد.

وكانت أحلام قد وجهت الشكر لأصالة على تمنيها الشفاء للإعلامية فجر السعيد، واصفةً إياها بالطيبة الأصيلة، لترد أصالة على المنشور بطريقة أغضبت أحلام، جعلتها تحذف المنشور بعد الرد، فقد عاتبت أحلام على "مزاجيتها"، قائلة:

يا حلومة عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه ربع قرن.

بعدها، لاحقت أحلام ردود متابعيها، متسائلين عن سبب حذف المنشور، وسبب غضبها، لتعلق بأنها حذفت المنشور بسبب أن "الحقد واصل مراحله الأخيرة".

قامت بعدها بتطبيق إجراء "بلوك" لحساب أصالة من جميع صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وردت أصالة في أحد البرامج: "خليها تفش خلقها"، لتصفها أحلام فيما بعد بـ"المنافقة".

هيفاء وهبي وشيرين

في عام 2014، اشتبكت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال تواجدها في برنامج "صولا" الذي تقدمه أصالة، وتطرقا خلال الحلقة في الحديث عن "هيفا"، وقالت عنها شيرين: "بتشتغل على نفسها من لا شئ وأنا حضرتلها حفلة كانت بتغني مظبوط مسمعتش نشاز"، لترد أصالة: "أنا حضرتلها حفلة كل اللي قالته نشاز".

ومن جانبها، ردت هيفاء على تصريحات الثنائي، قائلة: "شيرين محترمة بتعرف تعبر، أما أصالة فمبتشوفش، والنشاز اللي بتقول إنها شافته كان إمتى لما طارق العريان عملي حفلة كاملة العدد وعملها حفلة قبلها ومحدش جه".