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12:58 06 سبتمبر/ أيلول 2019
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    السيجارة الإلكترونية

    السجائر الإلكترونية تسبب ضعف الخصوبة

    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
    مجتمع
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    الموضوع:
    التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة (29)
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    أثبتت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية لها تأثير سلبي على الخصوبة لدى النساء حيث تسبب تأخر الحمل لديهن.

    وأجرى الباحثون الدراسة على فأرة ونشرها موقع "مديكال إكسبريس"، بعد أن ارتفع عدد طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية من 2.1 مليون في عام 2017 إلى 3.6 مليون في عام 2018، أي بفارق حوالي 1.5 مليون شاب.

    امرأة تدخن سيجارة إلكترونبة
    © Depositphotos / REDPIXEL
    أيهما الأكثر ضررا السجائر الإلكترونية أم النرجيلة
    وصرح "كاثلين كارون" معد الدراسة والدكتور في جامعة نورث كارولينا بأنهم وجدوا أن استخدام السجائر الإلكترونية قبل الحمل أدى إلى تأخير كبير في زرع جنين مخصب في الرحم، وبالتالي تأخير وتقليل الخصوبة لدى في الفئران، كما اكتشفوا أن استخدام السيجارة الإلكترونية طوال فترة الحمل يؤثر على صحة الجنين والعملية الغذائية الخاصة به.

    واستخدم الباحثون في هذه الدراسة نموذجًا لأنثى الفأر وذلك فحص ما إذا كان التعرض للسجائر الإلكترونية يضعف الخصوبة ويؤدي إلى نسل غير صحي، وبعد التعرض لبخار السجائر الإلكترونية، أظهرت الفئران الإناث انخفاضًا في تخصيب الجنين وتأخرًا كبيرًا في الحمل، كما أن ذرية الإناث المعرضات للسجائر الإلكترونية في الرحم لم تنجح أيضًا في زيادة وزن فئران التجارب.

    وأضاف كارون: "هذه النتائج مهمة لأنها تغير وجهات نظرنا بشأن السلامة المتصورة للسجائر الإلكترونية كبدائل للسجائر التقليدية قبل وأثناء الحمل".

    يذكر أن، سلطات الصحة الأمريكية، كانت قد سجلت أول حالة وفاة بسبب الآثار الناتجة عن استخدام السجائر الإلكترونية.

    وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن وفاة الحالة المذكورة جاءت وسط انتشار أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

    وأكدت السلطات تسجيل أكثر من 190 حالة مرضية في 22 ولاية ترتبط على ما يبدو بتدخين السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنها لم تحدد مركبا أو منتجا بعينه يتسبب في الأمراض التنفسية.

    وأعلنت حالة الوفاة التي سجلت في ولاية إيلينوي، وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين عقده مسؤولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة بولاية ايلينوي.

    الموضوع:
    التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة (29)

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    أيهما الأكثر ضررا السجائر الإلكترونية أم النرجيلة
    الكلمات الدلالية:
    الحمل, الخصوبة, السجائر الإلكترونية
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