الأرقام تؤكد... محمد صلاح ليس أنانيا

ونشرت الصحيفة تلك الإحصائية بعد نشوب أزمة بين صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، عقب نهاية مباراة بيرنلي وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

وقالت الصحيفة البريطانية إن محمد صلاح، منذ انضمامه لليفربول في 2017، يقوم بدور هجومي كبير مع ماني وروبرتو فيرمينو، وأن هذه القوة الهجومية دعمت الفريق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن محمد صلاح رغم كونه الأكثر فردية في ليفربول خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنعه من كونه أكثر اللاعبين فاعلية على مرمى الخصوم، فضلا عن إجادته لاختيار الأماكن الصحيحة في الملعب.

وذكرت الصحيفة أن صلاح يحتل المركز العاشر في أكثر لاعبي الدوري صناعة للفرص منذ بداية الموسم الماضي بعدد 77 فرصة، متفوقا على ماني الذي صنع 55 فرصة وفيرمينو بـ 47 فرصة.

ومن حيث التسديدات، فإن صلاح سدد أكثر من أي لاعب آخر في الريدز، خاصة أنه سدد 75% من الكرات التي يلمسها حول منطقة جزاء المنافس، وقام بالمراوغة بنسبة 8.1% من لمساته للكرة، أكثر من ماني 5.5% وفيرمينو 4.1 %.

واختتمت الصحيفة تقريرها، أنه رغم حصد ماني لقب هداف الدوري مناصفة مع صلاح بعدما نجح كل منهما في تسجيل 22 هدفا، إلا أن المهاجم السنغالي صنع هدفا واحدا لزملائه في الريدز على عكس صلاح الذي صنع ثمانية أهداف لزملائه.

يذكر أن الأزمة بين صلاح وماني بدأت بتلويح الأخير عقب استبداله قبل نهاية المباراة، اعتراضا منه على عدم تمرير المصري محمد صلاح كرة له أمام المرمى، وتفضيله المراوغة رغم وضعيته السانحة للتسجيل.