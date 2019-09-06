فتاة تضع مولودها وهي في حالة غيبوبة... صور

في حادثة غريبة من نوعها، أنجبت امرأة في حالة غيبوبة من ولاية كوينزلاند الأسترالية طفلة تتمتع بصحة جيدة.

عانت كيتلين ستابس البالغة من العمر 25 عاما، من تشوه شرياني وريدي وقبل البدء بمراحل العلاج الإشعاعي، اكتشفت ستابس أنها حاملا، لذا رفضت العلاج لتأثيره على الجنين، وتطورت حالة المرض لتدخل في غيبوبة؛ وفقا لموقع "نيوز كوم".

وعلى الرغم من وجود المرأة في حالة غيبوبة استمر الجنين في النمو. وفي الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل، خضعت المرأة لعملية قيصرية وولدت طفلة سليمة.

وأطلق على الطفلة أسم كوين، حيث قضت الأسابيع الثلاثة الأولى من حياتها في وحدة العناية المركزة.

The 25-year-old gave birth while in a coma. https://t.co/cqkPGIYZxP — Yahoo News Australia (@YahooNewsAU) September 4, 2019

وفي وقت سابق أنجبت امرأة أمريكية طفل رغم أنها ترقد في المستشفى في غيبوبة منذ 10 سنوات، جراء إصابتها على إثر حادث غرق، الأمر الذي دفع شرطة "فينكس" في الولايات المتحدة لبدء تحقيق حول تعرضها لاعتداء جنسي.