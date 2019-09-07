هواوي تحدد موعد بدء بيع هاتفها القابل للطي "ميت إكس"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو، يوم أمس الجمعة، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين، إن هواوي قد تبدأ بيع هاتفها الذكي القابل للطي "ميت إكس" الشهر المقبل.

أكد يو للصحفيين أن جهاز "Mate X"، الذي كان من المقرر أن يتم إطلاقه في منتصف عام 2019، قد يصل إلى السوق في شهر أكتوبر/تشرين الأول، كما من المتوقع أن تدمج هواوي معالجها الجديد (كيرين 990) "Kirin 990" في الهاتف.

Me playing @PUBGMOBILE on the foldable Huawei Mate X and not letting @JulianChokkattu have any time with it 😈 pic.twitter.com/SsQc66tCIC — Matt Swider (@mattswider) June 21, 2019

وعرض الجهاز الجديد لأول مرة في فبراير/شباط الماضي بسعر بدأ من 2299 يورو أو ما يقرب من 2600 دولار. وفي يونيو/حزيران، وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن شركة هواوي قامت بتأخير إطلاق هاتفها القابل للطي لإجراء اختبارات إضافية بعد أن كشف عن خلل في جهاز سامسونغ القابل للطي أيضا "غالاكسي فولد" عندما استخدمه المراجعون.

أعلنت شركة "سامسونغ" يوم الخميس الماضي، أنها ستبدأ بيع الهاتف، الذي يزيد سعره عن 2000 دولار، في كوريا الجنوبية هذا الشهر، وكذلك في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وسنغافورة بعد إصلاح الخلل وإجراء اختبارات إضافية. لم يتم الكشف عن تاريخ الإطلاق في الولايات المتحدة.

وبخلاف هاتف "غالاكسي فولد"، الذي يُفتح مثل كتاب ليكشف عن شاشة قابلة للانحناء من الداخل، فإن "ميت إكس" يُفتح نحو الخارج، وعلى عكس هاتف غالاكسي فولد الذي يملك شاشة خارجية صغيرة وأخرى داخلية منفصلة عنها، يملك جهاز ميت إكس شاشة واحدة خارجية بقياس 8 إنش تُطوى إلى الأسفل لمنحك شاشة أمامية بقياس 6.6 إنش وأخرى سفلية بقياس 6.38.

وفي الوقت نفسه، تستعد هواوي أيضًا للكشف عن هاتفها الذكي "Mate 30" خلال معرض في 19 سبتمبر/أيلول في ميونيخ وسط ضغوط سياسية مع الولايات المتحدة. في وقت سابق من هذا العام، تم إدراج شركة هواوي في قائمة أمريكية تحد من قدرتها على شراء التكنولوجيا وترخيصها من الشركات الأمريكية، ولا يزال من غير المؤكد نوع الدعم الفني الذي ستتلقاه.