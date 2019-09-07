Widgets Magazine
تسجيل
13:18 07 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    مهرجان حصاد المحالصيل في خاباروفسك، روسيا

    كيف تكشف العسل الرديء؟

    © Sputnik . Igor Onuchin
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 30

    يقوم بعض تجار العسل بتزييفه أو قطفه قبل أن ينضج وذلك لتحقيق الربح.

    عسل
    © Fotolia / Solstizia
    العسل يحول تلميذة في أفغانستان إلى مديرة مشروع
    ويفقد العسل فوائده في حال قطفه قبل أن ينضج، فيحفظه النحل لمدة شهر في أقراص العسل للحصول بعدها على منتج عالي الجودة.

    ويتقسم العسل الغير الناضج إلى طبقات، حيث تصبح الطبقة العلية سائلة والسفلى جامدة أو سميكة بسبب الرطوبة الزائدة.

    ومن المعلوم أن العسل الجيد ليس له مدة صلاحية ويمكن أن يحافظ على جودته حتى لمئة سنة، لكن العسل الغير الناضج يتخمر ويتحمض.

    ويمكن اكتشاف العسل الرديء باستخدام الخبز، فإن غمست الخبز بالعسل وأصبح الخبز طريا فعسلك سيئ، أما إذا أصبح الخبز يابسا تقريبا فعسلك جيد، وهذا لأن العسل الناضج يمتص الرطوبة من الخبز ويحوله إلى يابس.

    يمكن أيضًا التحقق من جودة العسل في مكان الشراء بوضع العسل على الورق، فإذا رأيت أن العسل ترك بقعة رطبة على الورق فالعسل سيء. 

    والعسل الجيد لزج ويشكل خيطا لا ينقطع أما السيء فينقطع خيطه بسرعة.

    ويمكن كشف العسل المغشوش عن طريق وزنه أيضا، حيث أن لتر من العسل الحقيقي يزن حوالي نصف كيلوغرام.

    التحقق من الجودة باستخدام اليود

    صب القليل من الماء الدافئ الصافي في كوب وضع ملعقة كبيرة من العسل فيه. أضف بضع قطرات من اليود إلى الخليط. لن يغير العسل عالي الجودة اللون عملياً، لكن تغير لونه من البني الداكن إلى اللون البنفسجي أو الأرجواني ستشير إلى عدم جودته. يظهر هذا اللون إذا تمت إضافة النشا أو الدقيق أو الشوائب الأخرى إلى العسل.

    التحقق من الجودة باستخدام المياه

    أضف ملعقة كبيرة من العسل إلى نصف كوب من الماء، وقم بتحريك المزيج لمدة دقيقتين تقريبًا. العسل الطبيعي سوف يذوب دون بقايا. لكنه سيشكل رواسب إن تمت إضافة شوائب إليه.

    التحقق من الجودة باستخدام النار

    ضع العسل على الورق واحرق طرف الورق. سوف يذوب المنتج الطبيعي، بينما إذا أضيف السكر للعسل، يمكن أن يشعل النار وينتج نكهة الكراميل. لن يعطي العسل الطبيعي المخلوط بالماء، عند ملامسة الخل، أي رد فعل ، بينما سيفور العسل الرديء أو ستظهر طبقة. لا تدع لأحد أن يغشك، فالعسل الحقيقي هو منتج استثنائي له الكثير من الخصائص المفيدة.

    انظر أيضا:

    إضافة العسل إلى المشروبات الدافئة يشكل خطرا على الصحة
    بالفيديو... كيفية كشف عسل النحل المغشوش
    روسيا تزيد إنتاجها من "عسل الأرض" (صور وفيديو)
    الكلمات الدلالية:
    العسل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى أولان باتور عاصمة منغوليا، 3 سبتمبر 2019
    بدء عام دراسي جديد وعراك في برلمان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمركيا حول قلق تركيا بخصوص المناطق الآمنة في سوريا
    أمريكا: وجود تركيا لوحدها في المناطق الآمنة لن يكفي
    إنفوجرافيك - المليارات السلمية الأمريكية للأفغان
    "المليارات السلمية" الأمريكية للأفغان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك