بالفيديو... أهداف مباراة إسبانيا وجزر فارو (4-0) في تصفيات يورو 2020

أحرز أهداف المباراة لمنتخب إسبانيا كل من رودريجو مورينو "هدفين" في الدقائق (13 و50)، وباكو ألكاسير "هدفين" في الدقائق (89، و92).
تصفيات اليورو 2020 : أسبانيا 4 × 0 جزر فاروه | اهداف المباراة HD— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 8, 2019
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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بهذا الفوز يتربع المنتخب الإسباني في صدارة المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة بينما يتذيل يقبع جزر فارو في قاع المجموعة بدون رصيد.
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