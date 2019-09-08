بالفيديو... أهداف مباراة إسبانيا وجزر فارو (4-0) في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب إسبانيا لكرة القدم على نظيره جزر فارو، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت، ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).