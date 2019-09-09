بعدما أشهر "سلاحا" في وجه الحكم... تغريم لاعب تنس أمريكي (فيديو)

غرم مسؤولو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس لاعبا 10 آلاف دولار، بعد أن أظهر سلوكا غير رياضي بتوجيهه "سلاحا" في وجه حكم المباراة.

واستخدم اللاعب مايك براين، مضربه للقيام بحركة إطلاق نار على أحد حكام الخط.

وهذه أعلى غرامة مالية يتحصل عليها أي لاعب في منافسات الرجال في فلاشينغ ميدوز هذا العام.

وقال بريندان ماكنتاير المتحدث باسم اتحاد التنس الأمريكي: "إن الإيماءة تبرر هذا المبلغ"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

#NEW: American tennis doubles player Mike Bryan is slapped with a $10,000 fine, after making a shooting gesture with his racket during a match at the U.S. Open over the weekend. #OANN pic.twitter.com/a8qHOJE8rv — Jennifer Franco (@jennfranconews) September 2, 2019

وقعت الحادثة خلال مباراة الدور الثاني لمنافسات زوجي الرجال في فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، المقامة حاليا في نيويورك.

وكان براين المشارك في منافسات الزوجي إلى جانب شقيقه التوأم بوب، قد حمل مضربه ليبدو وكأنه بندقية، مصوبا إياه نحو حكم الخط الذي احتسب بداية الكرة داخل الملعب لصالح الطرف المنافس، قبل أن يثبت الشقيقان العكس بعد اللجوء إلى تقنية "عين الصقر"، وفقا لموقع "إس آي" الرياضي.

وسارعت الحكمة الرئيسية البرتغالية ماريا ألفيش إلى توجيه إنذار بحق مايك على خلفية سلوكه غير الرياضي.

Tennis’ Mike Bryan Pretended To Shoot Official With Racket, Fined $10k https://t.co/C7MvZnUf7x pic.twitter.com/aRxa8XX8KL — Nicholas Norman (@nicholasanorman) September 4, 2019

وقال براين في بيان، "أعتذر عن أي إساءة بدرت مني. لقد فزنا بالنقطة والحركة كانت على سبيل المزاح".

وتابع ابن الـ40 عاما لكن بالنظر إلى الأخبار الاخيرة والمناخ السياسي، أتفهم كيف قد يفهم البعض هذه الحركة"، في إشارة إلى مقتل سبعة أشخاص في حادثة إطلاق نار في ولاية تكساس السبت، وهي أحدث حوادث إطلاق النار الجماعي التي هزت الولايات المتحدة هذا العام.

وكان الأخوان المتوجان بلقب 16 بطولة كبرى (رقم قياسي)، قد حققا الفوز في المباراة على حساب الثنائي الإسباني روبرتو كارباييس والأرجنتني فيديريكو دلبونيس بنتيجة 4-6، 7-5 و6-3.