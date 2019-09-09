بالفيديو... أهداف مباراة بلجيكا وأسكتلندا (4-0) في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب بلجيكا على نظيره أسكتلندا (4-0)، اليوم الإثنين، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020).