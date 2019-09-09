بالفيديو... أهداف مباراة بلجيكا وأسكتلندا (4-0) في تصفيات يورو 2020

أحرز أهداف المباراة لمنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو في الدقيقة (9)، وتوماس فيرمايلين في الدقيقة (24)، وتوبي الديرفيلد في الدقيقة (32)، وكيفين دي بروين في الدقيقة (82).
KooraNews | فيديو | أهداف فوز بلجيكا على اسكتلندا 4-0 (تصفيات يورو 2020) https://t.co/h8K3Jb2ZhJ pic.twitter.com/lz1pCBm9Iw— Koora news - كوورة نيوز (@Koora_News_Arab) September 9, 2019
وبهذه النتائج يواصل المنتخب البلجيكي تصدر المجموعة بتصفيات يورو 2020 بـ18 نقطة تليه روسيا في المركز الثاني بـ16 نقطة .
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